9 Eylül 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

9 Eylül 2019 Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango çekiliş sonuçları Pazartesi günü aratılan konular arasında yerini aldı. Şans oyunlarına olan ilgi son zamanlarda artışa geçti. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bireyler Milli Piyango bileti satın alıyor. Bir ay içerisinde 3 kez yapılan çekiliş 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor. Haberimiz içerisinden Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ve bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz

9 EYLÜL MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Eylül 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. İşte sonuçlar:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

461867

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

051713

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

005425 008510 101246 222447 234334 242976

261008 312779 512883 590472

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

023491 122100 142830 186677 193064 203389

218712 227906 245418 262575 312839 323034

346760 367334 425143 463063 465253 500200

530547 534026

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03951 06926 08675 12234 16787 16908

20486 20896 21016 27275 27276 33415

40545 43894 51540 55004 62982 73092

85350 88369

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0486 0526 0930 1413 1787 2077

2605 5212 5963 6647 6991 7053

8244 8773 9674

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

039 045 065 097 366 383

392 421 650 716

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 02 45 47 51 64

67 85

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

061867 161867 261867 361867 401867 411867

421867 431867 441867 451867 460867 461067

461167 461267 461367 461467 461567 461667

461767 461807 461817 461827 461837 461847

461857 461860 461861 461862 461863 461864

461865 461866 461868 461869 461877 461887

461897 461967 462867 463867 464867 465867

466867 467867 468867 469867 471867 481867

491867 561867

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.