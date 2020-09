Milli Piyango On Numara sonuçları 28 Eylül 2020 | On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından pazartesi günleri gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya Piyango Birliği standartlarında gerçekleştirilen çekilişe noter heyeti eşlik ediyor. On Numara’da; 1’den 80’e kadar sıralı sayı kümesi içerisinden çekilen 22 top arasından 10 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki, Milli Piyango On Numara sonuçları 28 Eylül 2020 açıklandı mı?



ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BU AKŞAM SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MPİ On Numara sonuçları bugün Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 20.00’de açıklanacak. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin sonuçları belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

On Numara sonuçları 21 Eylül Pazartesi: 01, 10, 12, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 38, 45, 49, 51, 53, 55, 58, 61, 62, 70, 78

ON NUMARA OYUNUNDA;

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile (6) ve (7) bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

(8) ve (9) bilenlerin ikramiyelerini bayiler veya Milli Piyango İdaresi Şubeleri,

(10) bilenlerin ikramiyeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce ödenir.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir.