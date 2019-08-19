Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 19 Ağustos Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu seven vatandaşlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları ‘mpi.gov.tr’ adresinden öğrenebiliyor. 3 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen bireyler biletini alıp çekilişin açıklanacağı saati beklemeye başladı. Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango 19 Ağustos 2019 sonuçları

19 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

19 Ağustos Milli Piyango sonuçları:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

514645

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

030403 058171 153208 156091 258353 301394

321586 330977 385194 398460

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00928 04936 06153 22194 24373 25921

31374 39935 44238 44542 54436 64066

67223 69889 75913 82746 88642 91287

98515 99470

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0263 1195 2116 4129 4306 4891

5046 5076 5213 6249 6856 7245

7864 8527 9784

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

073 079 095 517 585 614

691 764 894 912

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 09 39 44 73 80

86 88

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

014645 114645 214645 314645 414645 504645

510645 511645 512645 513645 514045 514145

514245 514345 514445 514545 514605 514615

514625 514635 514640 514641 514642 514643

514644 514646 514647 514648 514649 514655

514665 514675 514685 514695 514745 514845

514945 515645 516645 517645 518645 519645

524645 534645 544645 554645 564645 574645

584645 594645

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.