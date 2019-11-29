Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 29 Kasım Milli Piyango sonuçları tam liste

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Her ayın 9, 19 ve 29’unda açıklanan Milli Piyango sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyenler yarım, çeyrek ya da tam bilet alarak şansını deniyor. 3 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenlerin gözü ‘mpi.gov.tr’ adresine çevrildi. İşte 29 Kasım 2019 Milli Piyango sonuçları tam liste

29 KASIM 2019 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

29 Kasım Cuma Milli Piyango çekiliş sonuçları yayınlandı. İşte tam liste:

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

105522

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

283563

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

009709 020063 075615 118395 132210 178295

197694 418968 451394 530495

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

017070 033448 043266 043292 052548 057493

070037 107033 112934 131044 135719 156587

165921 167894 259672 269131 329247 482304

519203 580443

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

03219 04804 21901 24090 29267 33591

34717 36037 43620 54257 55209 60589

65508 70632 71850 74149 74881 87780

93415 96751

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0228 0428 1770 2015 2354 3189

3747 4086 5015 5671 6234 6835

7400 8296 8784

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

022 149 153 311 419 503

526 531 788 909

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

00 24 25 38 59 78

81 91

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

1 8

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

005522 100522 101522 102522 103522 104522

105022 105122 105222 105322 105422 105502

105512 105520 105521 105523 105524 105525

105526 105527 105528 105529 105532 105542

105552 105562 105572 105582 105592 105622

105722 105822 105922 106522 107522 108522

109522 115522 125522 135522 145522 155522

165522 175522 185522 195522 205522 305522

405522 505522

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekilişi, ayda 3 kere yapılmaktadır. Her ayın, 9’u, 19’u ve 29’unda düzenli olarak yapılırken; yalnızca yılbaşı çekilişine özel olarak 31 Aralık tarihinde ek yapılmaktadır. Bunun yanı sıra; Milli Piyango Genel Merkezi tarafından düzenlenebilecek farklı tarihlerde de yapıldığı görülmektedir. Her ay 3 kere düzenlediğiyle birlikte, eğer ilgili büyük ikramiyenin olduğu bilet satın alınmamış olursa, bir sonraki çekilişe direkt olarak devredilecektir. Bununla beraber, 18 yaşından küçük olanların kazandıkları bilet ikramiyeleri ödenmemektedir.

YENİ NESİL BİLET

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil bilet satışı gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, seyyar bayilerden geleneksel basılı biletleri satın alabildiği gibi Sayısal Loto bileti görünümünde olanları da tercih edebiliyor.AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.



Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek. özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oyunu oynayabilir. Satış bayilerine giderek satın alabileceğiniz bir adet veya istediğiniz sayıdaki biletlerle direkt olarak oynama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstradan herhangi bir işlem yapmanıza gereken kalmayacak olan bu şans oyunu, tamamen şansınızın ne kadar olduğuyla bağlı olarak sizlere ikramiye kazandıracak oyunların başında gelmektedir. Alacağınız bilete vuracak olan ikramiye bedeli daha önceden belli olduğu gibi; zaten hazır basılı olan biletler üzerinden satın alıp gerçekleştirerek, ikramiye kazanma şansınızı deneyebilirsiniz. Özellikle 31 Aralık’ta çekilen Yılbaşı çekilişlerinde ciddi oranda ikramiye dağıtan ve şanslı bilete milyonların üzerinde ikramiye koyulmasıyla da, daha cazip bir oyun haline gelmektedir. Milli Piyango, ülkemizde uzun zamandır oynanan ve insanlara umut kapısı olarak sunulan bir oyundur.

En yüksek tutarlarda ikramiye kazanmak için uygun bir oyun olan ancak, her zaman tamamen şansınıza bağlı olduğu gibi; önceden ikramiyelerin biletler üzerinde belirlenmesi sebebiyle de, şansın dışına çıkmanıza olanak sunulmayan bir oyundur. Bunu göze aldığınız sürece kolaylıkla oynayabilirsiniz.