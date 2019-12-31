Milli Piyango büyük ikramiyeSİ nereye çıktı? Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi ile ve ilçeye çıktı?

Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi illere çıktı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Tüm Türkiye’nin gözü 31 Aralık Salı akşamı gerçekleştirilen 2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarındaydı. Milli Piyango İdaresi herkesin merak ettiği şanslı rakamları açıkladı. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin nereye, kime çıktığını öğrenmek isteyen vatandaşlar da ‘Milli Piyango büyük ikramiye hangi ilçelere çıktı, nereye çıktı?’ sorusunu aratmaya başladı. İşte büyük ikramiyenin çıktığı yer

Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi illere, ilçelere çıktı?

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği 2020 Milli Piyango büyük ikramiyesi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa illerine çıktı.