Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? MPİ 2021 Yılbaşi çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi bilete çıktı?
Milli Piyango Yılbaşı 2021 çekilişi bugün gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi kazanan numaraları araştıran milyonlarca piyango severler bilet sonuçlarını araştırmaya başladı. 31 Aralık tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? MPİ çekilişi saat kaçta yapıldı? 2021 Yılbaşi çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi bilete çıktı?
Yılbaşı çekilişi için bilet alan milyonlarca vatandaşın gözü Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Merakla beklenen 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi araştırılan konular arasında. Peki 2021 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?
MİLLİ PİYANGO 2021 BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?
Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!
Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.
Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, “Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, “Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak.Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 100 milyon TL ikramiye ".............." numaralı bilete isabet etti.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İLK KAZANDIRAN RAKAMLAR AÇIKLANDI
Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 10 Milyon TL ve 1 Milyon TL büyük ikramiye çıkan sayılar açıklandı. İşte ilk sonuçlar
10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ - 31 ARALIK 2020
0691011
4001754
5979616
0512389
1981937
6087564
5164794
3014604
8215939
4743712
9242476
6460939
0894591
9973378
9289810
9899874
0880807
6441284
5228109
2915185
6692569
4399558
5851982
9861669
9267039
0928162
0106598
3402648
8686639
7722537
6343481
0982520
5142621
8824549
1817607
5885277