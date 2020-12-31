Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? MPİ 2021 Yılbaşi çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi bilete çıktı?

Yılbaşı çekilişi için bilet alan milyonlarca vatandaşın gözü Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) büyük ikramiye çekilişine çevrildi. Merakla beklenen 2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu. Milli piyango büyük ikramiyesi numaraları hangi bilete isabet etti, kazanan numaraların sıralı tam listesi araştırılan konular arasında. Peki 2021 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?



MİLLİ PİYANGO 2021 BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!

Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Sisal Şans CFO'su Neşe Soybaş, çekiliş öncesi bir açıklama yaparak, “Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi 100 milyon TL, gerçekten çok büyük bir rakam, bizler de çok heyecanlıyız. İkramiye tutarı heyecan verici, kapladığı alan da görüldüğü gibi çok büyük. Temennimiz kazanacak talihli veya talihlilerin bu parayı en iyi şekilde değerlendirmeleri, bu akşam tüm Türkiye ile birlikte ekranlara kilitleneceğiz. İkramiyenin şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, “Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak. Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

KAZANAN RAKAMLAR DA BELLİ OLDU

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 100 milyon TL ikramiye ".............." numaralı bilete isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İLK KAZANDIRAN RAKAMLAR AÇIKLANDI

Milli Piyango'nun bugün yapılan çekilişinde 10 Milyon TL ve 1 Milyon TL büyük ikramiye çıkan sayılar açıklandı. İşte ilk sonuçlar

10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ - 31 ARALIK 2020

0691011

4001754

5979616

0512389

1981937

6087564

5164794

3014604

8215939

4743712

9242476

6460939

0894591

9973378

9289810

9899874

0880807

6441284

5228109

2915185

6692569

4399558

5851982

9861669

9267039

0928162

0106598

3402648

8686639

7722537

6343481

0982520

5142621

8824549

1817607

5885277