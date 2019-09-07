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Milli Piyango bileti birden fazla kişiye satılabilecek

Milli Piyango bileti birden fazla kişiye satılabilecek

‘Bilet ortaklığı’yla sanal ortamdan bir veya bir grup bilet, birden fazla abone tarafından satın alınabilecek. ‘Biletler, satış fiyatının altına satılamaz’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle yönetmeliğe ‘bilet ortaklığı’ ifadesi eklendi. Milli Piyango biletlerinin satışına ilişkin düzenleme yapıldı. ‘Bilet ortaklığı’yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkan sağlanırken, ‘biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz’ ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.  

SATIŞ FİYATI DÜŞÜRÜLEBİLİR
Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi. Biletlerin toptan satışı başbayiye, idare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle ‘biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz’ ibaresi kaldırıldı.

Yeni modelle ciro 3’e katlanacak

TÜRKİYE Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez de, NTV’nin sorularını yanıtladı. Milli Piyango’yla ilgili konuşan Sönmez, “Milli Piyango’nun sahibi devlettir. Hasılat paylaşımına dönük hizmet alım modeli. Bu modelde kazanan taraf devlettir, bugünkü cironun üç katı kadar hasılat taahhüdü verilmektedir” ifadelerini kullandı. Sönmez, at yarışlarıyla ilgili doğru modelin oluşturulması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

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