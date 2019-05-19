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  3. Milli Mücadele'nin 100. yılı törenlerle kutlanıyor

Milli Mücadele'nin 100. yılı törenlerle kutlanıyor

Milli Mücadele'nin 100. yılı törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tütün İskelesi'nde düzenlenecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri ile "1919 Bitmeyen Yolculuk" drama sahne gösterimi programına katılacak. 

Ä°lk adÄ±mla baÅ?layan bÃ¼yÃ¼k yÃ¼rÃ¼yÃ¼Å? 100. yÄ±lÄ±nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "100. yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni"ne katılacak. 

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir'deki törende yer alacak, Ahmet Andiçen İlkokulunca düzenlenecek programa katılacak, Samsun'daki etkinliklere iştirak edecek.

(AA)

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