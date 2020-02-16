Milli kayakçı liftte hayat kurtardı

Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşındaki Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara’nın kayak takımlarına tutundu. Kara, elleriyle çocuğu yaklaşık 15 dakika havada tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından ‘kahraman’ ilan edilen milli sporcu Kara’ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi. Kara, “Ben insanlık görevimi yaptım. Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti” dedi.