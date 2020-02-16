Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0553
  • 6,5624
  • 307.841
  • 120151
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Milli kayakçı liftte hayat kurtardı

Milli kayakçı liftte hayat kurtardı

Milli kayakçı liftte hayat kurtardı

Milli kayakçı Sıla Kara, 2020 Kış Olimpiyatları’nda yer alabilmek için Slovenya’da 12-13 Şubat arasında düzenlenen ‘Krvavec Giant Slalom’ yarışmasına katıldı.

Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşındaki Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara’nın kayak takımlarına tutundu. Kara, elleriyle çocuğu yaklaşık 15 dakika havada tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından ‘kahraman’ ilan edilen milli sporcu Kara’ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya da verildi. Kara, “Ben insanlık görevimi yaptım. Türk sporcu olarak böyle bir şey yapmam insanların daha çok ilgisini çekti” dedi. 


Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber
Alp Navruz ile Aslışah Alkoçlar ayrıldı mı?
Uraz, Engin'den başrolü kaptı
Şahan Gökbakar'dan eşine 800 bin TL'lik hediye
Can Yaman'a bir şok daha!
<p>Kemalpaşa Merkez Atatürk İlkokulu ve Bornova Şehit Fatih Satır Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Elan

´Matematik Şampiyonu´ Elanur Bilim İnsanı Olmak İstiyor

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

50 saattir devam ediyor: Söndürülemiyor!

Türk askerini Türk bayraklarıyla karşıladı! AP fotoğrafı dünyaya böyle geçti