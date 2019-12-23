Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu ilk kez toplanacak

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkarılan 694 sayılı KHK ile 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı bünyesine geçirilen Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk toplantısını bu hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapacak. Milliyet'in geçtiği habere göre, kurul yapılan düzenlemeye kadar MİT Başkanı başkanlığında toplanıyordu.

KOORDİNE GÖREVİ

Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanacak MİKK’nin sekretaryasını ve gündemini MİT yürütüyor. Kurula, MİT Başkanı’nın yanı sıra İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı, Genelkurmay ile kuvvet komutanlıklarının istihbarat başkanları, MASAK Başkanı, MGK Genel Sekreteri ile Erdoğan’ın davet edeceği isimler katılacak. Kurulun, “Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarata ilişkin görev ve yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak, uygulamayı belirlemek” görevleri bulunuyor. Toplantıda MİT’in yapılanması, kamuda istihbari çalışmalar, FETÖ ile mücadelede, DAEŞ, PKK gibi terör örgütleriyle mücadele operasyonları, siber güvenlik gibi birçok konu ele alınacak.