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  3. MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda

MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda

MEB: Matematik 9,10, 11. sınıflar için ortak ders, her öğrenci almak zorunda

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını belirterek, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından İstanbul'da tanıtımını yaptığı, liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu.

Ortaöğretimde matematiğin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin dolaştığını vurgulayan Selçuk, "Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksini iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Ortaöğretim tasarımımızda matematik dersi 9, 10, ve 11. sınıflarda ortak ders grubundadır. Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir.  Lise 12. sınıfta, matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır."

AA

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