2020 öğretmen atamaları ile ilgili flaş açıklama! Milli Eğitim Bakanı müjdeyi verdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı(AA)Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

EK ATAMA MÜJDESİ!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Gençlerin beklentileri var. Biz de bu konuda son derece büyük bir gayret sarf ediyoruz. Ben burada sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Maliye Bakanımıza özel bir teşekkür borçluyum. Bu dönem 20 bin ek atama daha gelecek inşallah.” dedi.

ELAZIĞ'DA OKULLAR PAZARTESİ AÇILIYOR

Bakan Selçuk: "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız."

Bakan Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk: "(LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısı) Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar."

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