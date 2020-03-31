Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularının müfredat ve kazanımlarını yayımlandı
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, ttkb.meb.gov.tr adresinde yayımlandı
Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız