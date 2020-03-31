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  3. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularının müfredat ve kazanımlarını yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularının müfredat ve kazanımlarını yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sorularının müfredat ve kazanımlarını yayımlandı

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, ttkb.meb.gov.tr adresinde yayımlandı

Bakan Ziya Selçuk: LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velilerimizin bilgisine sunarım. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını yayımladık. Bakanlığımızın http://meb.gov.tr internet adresinden ayrıntılara ulaşılabilir. Lütfen rahat olun yüz yüze işlenilmeyen hiçbir konu çıkmayacak.

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