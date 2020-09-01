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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı
01 Eylül 2020 Salı 00:43 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabında uzaktan eğitim yoluyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk "Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından, uzaktan eğitim yoluyla başlayan yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, İstiklal Marşı'nı okumak için okullarının bahçesine çıkan öğretmenlerin fotoğraflarından oluşan video paylaştı.

Paylaşımında "uzaktaneğitimleokuldayız" etiketini kullanan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçesinde İstiklal Marşı okuyan tek öğretmeni de olsa, onlarca öğretmeni de olsa çocuklarımız için tüm gayretimiz ve sevgimizle uzaktan eğitimle okuldayız."
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