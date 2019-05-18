Son dakika! Bakan Selçuk liselerde yeni sistemi anlatıyor

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

Peki ders sayılarında azalma ne demek? 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken 8'e, 10. sınıflarda 9'a düşecek.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.

Ayrıntılar geliyor...