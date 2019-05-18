Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son dakika! Bakan Selçuk liselerde yeni sistemi anlatıyor

Son dakika! Bakan Selçuk liselerde yeni sistemi anlatıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde yeni eğitim sistemini anlatıyor.

Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur.

Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocuklarımızı 2035'lere hazırlıyoruz. Zamanın ruhuna uymak zorundayız.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli.

Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak.

Peki ders sayılarında azalma ne demek? 9. sınıflarda 15-16 dersten söz ederken 8'e, 10. sınıflarda 9'a düşecek.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye'nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye'nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Ezgi Mola evlilik teklifi mi aldı?
Usta sanatçı Filiz Akın'dan hayranlarını korkutan haber
Siz hiç kendini örümcek sanan bir kedi görünüz mü?

Kendini Örümcek Sanan Kedi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

4000 yıllık şehirde 9 yapı katı tespit edildi

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi