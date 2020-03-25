Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk saat kaçta açıklama yapacak?

Milli Eğitim Bakanı ne zaman açıklama yapacak? sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaş tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Covid-19 salgını nedeni ile okulların 1 haftalık ara tatili öne çekilmiş ve akabinde öğrenciler evlerinde uzaktan eğitime başlamıştı. İlk etapta bir haftalık planlanan uzaktan eğitimin uzatılıp uzatılmayacağı, okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk'un bugün bu konuda açıklama yapması bekleniyor. Detaylar haberimizde..

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30 'da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19.15'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın açıklaması yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'e katılarak corona virüs tedbirleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Okul tatili uzayacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızla sürekli hassasiyetle takip ediyoruz. Sonuç ne olursa tam zamanlı bilgi sunarız paylaşırız. Bu belirsizlik rahatsız ediyor, farkındayım. Bunun bir süreci var. Hassasiyetle izliyoruz. Veriler doğrultusunda karar verilecek." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?

Covid-19 salgını nedeni ile Nisan ayında gerçekleşecek ara tatil öne çekilmişti. Hafta sonları ile 16-22 Mart tarihleri arasında ara tatil yapan öğrencilerin 23-27 Mart tarihleri arasında uzaktan eğitim alması planlanmış ve Pazartesi itibari ile uzaktan eğitimler başlamıştı. Şimdi uzaktan eğitim süresinin uzatılması bekleniyor. Son dakika açıklamaları geldiğinde güncel gelişmeler haberimizin içerisine eklenecektir.