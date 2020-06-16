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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğilel'in sorularını yanıtlıyor
16 Haziran 2020 Salı 11:57 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğilel'in sorularını yanıtlıyor

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğilel'in sorularını yanıtlıyor

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından önemli satır başları;

Bizim bütün bu süreci yönetirken öncelikle meselenin sağlık olduğunu ve almamız gereken tedbirlerin neler olması gerektiğini vb. ususları sürekli olarak bilim kuruluyla ve Sağlık Bakanlığı’yla istişare ederek değerlendirmemiz söz konusu. O yüzden bizim çocuklarımızın sağlığı açısından Bilim Kurulu bize “7 Haziran erken olur, bunu 2 hafta erteleyelim” dediğinde derhal gereken tedbirler alındı ve LGS’yi 2 hafta erteledik.

Bu çerçevede de bizim meslek liselerimiz dezenfektan ve diğer birçok üretimi yapıyor. Ve yaptığımız üretimleride Türkiye’deki bütün okullara ulaştırdık. Ve okulların temizliği ara ara yapılıyor ve sınav öncesinde de yapılacak. Her bir çocuğumuz elbette evlerinden maskelerle gelecekler, anne ya da babalarıyla birlikte gelecek. Biz istiyoruz ki, çok kalalık yerine daha sakin bir ortam olsun. Bu sınavda öğrencilerin evlerinden getirdikleri maskeyi, yeni maske vererek değiştirmek istiyoruz.

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