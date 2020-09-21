Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime başlayan okullara sürpriz ziyaret

Yüz yüze eğitime başlayan okullara Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Bakan Selçuk, ardından Ankara’daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.



Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.