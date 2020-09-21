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  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime başlayan okullara sürpriz ziyaret
21 Eylül 2020 Pazartesi 14:39 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitime başlayan okullara sürpriz ziyaret

DHA

Yüz yüze eğitim bugün başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayan bazı okullara sürpriz ziyaret yaparak öğrencilerle sohbet etti.

Yüz yüze eğitime başlayan okullara Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Bakan Selçuk, ardından Ankara’daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. 

Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.

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