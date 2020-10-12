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12 Ekim 2020 Pazartesi 18:57 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Selçuk sosyal medya hesabından velilere teşekkür paylaşımında bulundu. Bakan Selçuk, Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabı Twitter'dan velilere teşekkür paylaşımında bulundu.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız; öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek."
Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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