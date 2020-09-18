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18 Eylül 2020 Cuma 12:00 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk,uzaktan eğitim ile ilgili olarak, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye olduğunu belirtti.

Son dakika haberleri...  Bakan Selçuk'tan son dakika uzaktan eğitim açıklaması geldi.

Bakan Selçuk, Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tutulduğunu ve bunun da çok büyük ölçüde başardığımız belirterek, "Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." dedi

"İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir."

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