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22 Eylül 2020 Salı 23:53 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti

Milli Eğitim Bakanı Selçuk MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti
AA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkür etti.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamasına Bahçeli'nin paylaşımını ekleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."

Bahçeli, mesajında, şu ifadelere yer vermişti:

"Dilerim ki bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir. Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum."
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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