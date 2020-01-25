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  3. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler sürüyor. İkinci yarıyıl başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen deprem felaketinin hemen sonrasında ile gelerek okullarda inceleme yaptığını belirtti. 

Elazığ merkez ve ilçeleri gezdiğini ifade eden Selçuk, "Elazığ'daki okullarda incelemeler devam ediyor. Gerekli planlamaları yapacağız. İkinci yarıyıl faaliyetleri başladığında hiçbir öğrencimiz mağduriyet yaşamayacak." diye konuştu.

Selçuk, rehber öğretmenler, okul öncesi ekip ve masal anlatıcılarla Elazığ'daki okullarda bulunacaklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZLA BİZZAT İLGİLENECEĞİM"

Afet sonrası psikososyal desteğin fiziksel destek kadar önemli olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu: 

"Çocuklarımızın yaşadığı korkunun travmaya dönüşmemesi için PDR uzmanlarımızla beraber çocuklarımızla bizzat ilgileneceğim ve buradayım. Çocukların korkularını dile getirmesi ve işleyebilmesi için oyun terapisi alanları kuruyoruz. Çocuklar kitapla, masalla, oyunla korkuyu yener. Bu konuda uzman olan rehber öğretmenlerimiz kitap okuyarak, oyun oynatarak, masal anlatarak çocuklarımıza duygusal destek vermek için burada, bizimleler."

Elazığ'daki tüm okul pansiyonlarının vatandaşların hizmetine açıldığını dile getiren Selçuk, depremzedeler için buralarda çorba ikramı yapıldığını, Türk Kızılay aracılığıyla pansiyonlar ve okullarda 3 bin vatandaşa kumanya dağıtıldığını söyledi. 

OKULLARDA VATANDAŞLARA HİZMET EDİLECEK 

Gece boyunca okul ve pansiyonlarda 15 bin, merkez öğretmen evinde ise 500 vatandaşın ağırlandığını kaydeden Selçuk, "Bugün de uygun olan okul pansiyonlarımızda çorba ikramı devam edecek olup imkanlarımız dahilinde vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilecek." ifadesini kullandı.

(AA)


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