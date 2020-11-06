06 Kasım 2020 Cuma 18:00 | Son Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: İzmir'de 1 hafta daha uzaktan eğitim kararı
AA
İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Selçuk kentteki eğitim öğretim faaliyetlerinin bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürüleceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitim öğretim faaliyetlerini bir hafta daha uzaktan sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık."