Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: EBA'ya saldırılar dünyanın çok farklı yerlerinden

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA'ya siber saldırıya ilişkin, "Bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var ve onu istedim. Dünyanın çok farklı yerlerinden, çok teknik bir ayrıntı içerisinde açıklanması gereken bir konu." dedi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Selçuk, CNN Türk'te katıldığı "Gece görüşü" programında eğitimde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, hem dışarıda hem de kendileri tarafından, okulların açılması halinde velilerin ne kadarının çocuğunu okula göndereceğine yönelik araştırmalar yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"40'lara yaklaşmıştı. Fakat Türkiye ortalaması yüzde 70'lerin üzerinde. Karadeniz ve benzeri bazı bölgelerde lokal olarak yüzde 90'ların üzerinde. Yani ilkokul 1'e gönderme oranı."

"Okullarda hijyen konusunda tüm hazırlıklar yapıldı mı?" sorusu üzerine Selçuk, 3 bin civarında denetmenin "okulun temiz belgesi" ile ilgili eğitim aldığını ifade etti. Bakan Selçuk, şu şekilde konuştu:

"Ama okulun öz denetimini daha çok önemsiyorum. Malzememiz var, kim istiyorsa. Sakın eksiğim vardı, alamadım, bulamadım... Kimse 'malzememiz yok' demesin, desinler gönderelim. Bir okulumuzda bir problem varsa il, ilçe yönetimi oraya müdahale ediyor. Eksiğimiz var mıdır? Vardır. Her zaman olabilir ama fotoğrafa baktığımızda yüzde 99'unun, büyük bir kısmının işlediği sistemde istisnai bir şeye bakıp 'okulların tamamı kirli' diyemeyiz."

Selçuk, "Okuma yazmayı öğrenecek çocuklar için iki gün yüz yüze eğitim yeterli olacak mı?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı, Ziya öğretmen, bilim insanı olarak neyse onu söylüyorum. İki gün yetmez. Çok net söylüyorum 2 gün yetmez. Keşke hemen okulları açabilsek. Bizim sorumluluğumuz ne? Okulu açmak. Biz okulu açmak istiyoruz. Bizim asıl odaklandığımız yer burası. Okulları açtığımızda ne yapacağız? Buraya odaklandık. Ama dünyada ve Türkiye'de fiili durum var. Bize düşen sorumluluk nedir? Bunun da gereğini yap. Tam da onu yapıyoruz."

Çocukların okumayı öğrenmesine yönelik Selçuk, "Okumayla ilgili önemli olan şey okuduğunu anlama. Bizim üzerinde durduğumuz o. Yoksa okuma üstünde dursanız 2 aylık şeydir ve biz bunu yaparız. Veliler hiç endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, pandemi nedeniyle eğitimi yarıda kalan ve 2. sınıfa geçen öğrencilerin durumuna ilişkin bir soruya, şu yanıtı verdi:

"İlk çalışma onlarla ilgili olacak. Aslında bu çocuklarımız işin omurgasını aldılar. Fakat tekrar, alıştırma dediğimiz işlerde biraz eksik kaldılar. Şimdi onların bu eksiğini gidermek için de ilk sıralarda bu çocuklarımızı hemen okula almaya gayret ediyoruz."

"Yüz yüze eğitimde 2. sınıflar ikinci sırada mı?" sorusu üzerine Selçuk, "Şu andaki çabamız o. En kısa zamanda. Önce gelenler küçük yaşlar." ifadesini kullandı. Selçuk, ikinci sınıf öğrencilerinin de seyreltilmiş eğitim alacağını belirtti.

"KONTROLLÜ, AŞAMA AŞAMA, SINIF SINIF GİDELİM İSTİYORUZ"



Selçuk, bazı Avrupa ülkelerinde okulların açıldığına dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu da bir tercih. Türkiye ile benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını hemen alalım istemiyoruz. Bunu Bakanlık olarak da istemiyoruz. Kontrollü, aşama aşama, sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk istemiyoruz."

"Türkiye yüz yüze eğitime geçmekte biraz gecikti mi?" sorusu üzerine Selçuk, "Türkiye'nin şu anda 'gecikiyoruz' denilse de kontrollü gitmesi gerekir. Biz bunu yaparsak sonraki aşamalarındaki simülasyonlar, olası senaryolar eğer çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim." dedi.

Bakan Selçuk, AVM, park ve kafelerin açık olduğunun belirtilerek "Gençler için seyreltilmiş eğitim modeli sokaktaki hareketlilikten daha mı riskli?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Okullar dışarıya göre çok kontrollü. Okul dışında öğretmen denetimi, gözetimi olmadığı, okulların içindeki kurallar silsilesi bulunmadığı için sokaktan, tatil yerlerinden okul daha güvenli bir yer. Sürekli disiplin içerisinde gözlenen bir yer. Bu yüzden de okulların açılıp açılmamasını bu bakış açısından da görmek lazım."

"BİR SEÇENEK SUNMAM LAZIM"



EBA televizyonunun her çocuğun buluştuğu ortak payda olduğunu ifade eden Selçuk, bazı evlerde birden fazla çocuk olması nedeniyle sürekli tekrarlar koyduklarını kaydetti.

Şu an kurulan EBA destek merkezinin sayısının 9 bini geçtiğinin altını çizen Selçuk, şu şekilde konuştu:

"Bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı toparlanabilen bir öğretmen, okul, il ve ilçe yöneticileri camiası dünyada var mı bilmiyorum. 10 günün içinde 9 bin EBA destek merkezi açılabilir mi? Bu nasıl bir çabadır. Yaylalar, mezralar, uzak köyler operatörlerin altyapı yapmadığı yerler var. Benim bir altyapı kurmam zaten beklenmez. Ama o çocuklara da bir seçenek sunmam lazım."

EBA destek merkezi sayısını 20 bine ulaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuğun evinde bilgisayar olmayabilir. 1,5 milyon civarında öğrencimizin bilgisayar ve internet paketi konusunda problemi var. 18 milyon öğrencimiz var. Aslında yüzde 90'ına, 16 milyona ulaşıyoruz zaten. Bunu EBA'dan, kayıttan biliyorum. Geri kalan kısmı için de çalışıyoruz. EBA destek merkezleri o çocuklarım için bir fırsattır. Bizim için esas olan televizyon."

"Martta, salgının başında bizim 40 bin kişilik on-line kapasitemiz vardı. Bugün için 1 milyon 22 bin ve daha da artacak. 40 binden 1 milyona ne yaptık? Çalıştık, çalışıyoruz. Daha fazlasını yapacağız, hiç merak etmesinler. Dünya Bankasından 160 milyon dolarlık bir proje aldık. 1,5-2 sene içerisinde Türkiye'nin eğitimde büyük bir dijital platformu tamamlanmış olacak. Bugünkü problemlerimizi çok büyük ölçüde aşmış olacağız. Kişiselleştirme yani kişiye özel eğitim gelecek. Sadece okul içindeki eğitimden değil, okul dışı eğitimin yeni bir paradigması gelecek. Öğretmenler için bireysel olarak, kişisel olarak şunu istiyorum dediğinde o gelecek. Öğrenci, kişisel olarak matematiğin A kurundan değil, C kurundan başlamak istiyorum çünkü başardım, onu diyecek. Okulda şunu almak, okul dışında bunu almak istiyorum diyecek. Okul dışında bütün dünyanın da gidişatına da bağlı olarak karma bir yaklaşım. Ama esası yüz yüze eğitim oluşturuyor."

"RİSKİ ÇOK AZALTIYORUZ"



"Destekleme ve yetiştirme kurslarına giden 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitime gitmeme" nedenlerine ilişkin bir soru üzerine Selçuk, şunları söyledi:

"Bilim Kurulunun raporları bulaş riskinin en yüksek olduğu grubu lise olarak görüyor. Dolayısıyla bizim en yüksek gruptan başlamamız biraz riskli. Fakat bu çocuklarımızın kaygısını azaltmak, ihtiyaçlarını karşılamak için ne yapıyoruz? 1 milyon civarında öğrencimiz destekleme yetiştirme kurslarına geliyor ve yüz yüze eğitim alıyor. Küçük gruplar halinde geliyorlar. Riski çok azaltıyoruz. Meslek liselerimizin atölye uygulamaları var. Onlar da ilk gelecek hususlardan bir tanesi. Özel eğitimde çocuklarımız var. Onları en erken düşünüyoruz. Sınıfları çok tenha. Araç gereçleri var özel çalıştıkları."

"EMİN OLDUĞUMUZ GRUPLARI PEYDERPEY AÇACAĞIZ"



Bakan Selçuk, okulun velileri stabil hale getiren bir işlevi olduğuna işaret ederek okulun seyahat ve sosyal hareketliliği azalttığını söyledi. Selçuk, "Böyle baktığımızda tüm öğrencilerin gelmesinin avantajları da var, sadece dezavantaj olarak bakmamak lazım. Bu riski azalttıkça emin olduğumuz grupları peyderpey açacağız. 8. ve 12. sınıflara daha çok esnek davranıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukların tabletle çok zaman geçirmesiyle ilgili bir soruya Selçuk, "Daha önce ders dışı etkinlikler anlamında tabletle bir iştigal söz konusuydu. Ama şimdi dersle ilgili olduğu için 'aman yavrum al tabletine' dönüştük. Kullanım maksadı değişti, bu onunla ilgili. Ama bunda da orta yolu izlemek, abartmamak lazım." yanıtını verdi.

"TEKİL, LOKAL OLARAK HER ZAMAN SORUN OLUR"



Bakanlığın EBA ile ilgili "siber saldırı" açıklaması anımsatılarak "Bu saldırıyı kim yaptı?" sorusu üzerine Selçuk, şunları söyledi:

"İşin açıkçası salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunu da öğreniyoruz. Yani veli, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor. Bizim de bilmediğimiz şeyler, eksiğimiz, yaşadığımız sorunlar var. Bunu halletmeye çalışıyoruz. Dünyada belli başlı ilk 40 ülkeyi sayın ve baktığınızda 5, 6 tanesi bu konuda gerçekten bir yol almış. Türkiye de var bunun içinde. Şimdi biz bunu yapmasak, bu sorun olarak konuşulmayacak mıydı? Yapmasaydık, 'televizyon var' deyip çekilseydik. Hayır yapacağız. Sorun da çıkabilir. Biz buna 'çökme' de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu, dün çalışıyor muydu? Evet bir sıkıntı var mıydı yok. Tekil, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Hiçbir sorun olmayacak diye bir garanti ben veremem."

"Efendim Twitter'da şöyle bir şey oldu, saatlerce kapalı kaldı, ulaşılamadı, şu oldu...Olur mu? Olur. Peki EBA'dan da olur mu? Olur. Bundan sonra olur mu? Yine olur. Ama bunun olmaması için gayretimiz. Bu saldırıların nereden nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var ve ben onu istedim."

"Nereden geldiği öğrenildi mi?" sorusuna Selçuk, "Tabii öğrenildi" karşılığını verdi.

Selçuk, şunları ifade etti:

"Dünyanın çok farklı yerlerinden, çok teknik bir ayrıntı içerisinde açıklanması gereken bir konu. Önemli olan bizim kendimizi korumaya çalışmamız ve ilgili kuruluşlarla da görüşmeler, toplantılar yaptık tedbirlerimizi daha da artırmak anlamında. Çocuklarımızın bilgilerinin güvenli bir şekilde tutulması ve bizim sistemimizin kesintiye uğramaması için. Elbette birçok bölgede bazen internet yavaşlayabilir veya başka sorunlar olabilir. Bekleme zamanı diyelim 3 saniye olmaz da 10, 15 saniye olur bazen. Bu birinci sınıfların başladığı, yeni uygulamanın ilk başladığı salı günü birden bire yüz binlerce kişi aynı anda girdi. Yoksa tedrici olarak belirli saat aralıklarında belirli sınıfların girmesini tabii kendi programımıza göre bekliyoruz. Ama bu programın dışında da bir yüklenme oldu. Tabii bir taraftan saldırılar, DDoS ataklar vesaire. Hepsi bir araya geldi ve böyle bir şey oldu. Kısa sürede öğleden sonra bunu çözmüştük."

Başka bir soruya da Selçuk, "EBA'da bir problem oluştu. Buna niye sevinilir, bundan niye mutlu olunur? Onu da anlamıyorum. Alanım psikoloji ama anlamıyorum. Biz bunu çözeriz merak etmeyin, birkaç saat içinde kalmaz. İleride bir problem olur mu? Olabilir ama biz bunu çözeriz, bunun peşindeyiz, geliştirmeye çalışıyoruz. İnternet mimarisi açısından dünyanın çeşitli ülkelerindeki uzmanların farklı önerileri de oluyor. Onları da yaptıkça iş daha kolaylaşacak." yanıt verdi.