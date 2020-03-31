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  3. Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Millet affetmez

Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Millet affetmez

Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Cumhurbaşkanlığından sert tepki: Millet affetmez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem'  sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na karşı çıkanlara sert tepki gösterdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez.

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