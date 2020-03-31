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  3. Milli Dayanışma Kampanyası'a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi

Milli Dayanışma Kampanyası'a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi

Milli Dayanışma Kampanyası'a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 aylık maaşı ile destek verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi. Özhaseki sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah’ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz" ifadesini paylaştı.


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