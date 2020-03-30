Biz Bize Yeteriz yardım kampanyası detayları vatandaşlar tarafından merak edip araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Kampanyası diyerek Biz Bize Yeteriz yardım kampanyasını duyurdu. Peki, Milli Dayanışma Kampanyası nedir, nasıl bağış yapılır? İşte Biz Bize Yeteriz yardım kampanyası hesap numaraları...



MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında Biz Bize Yeteriz yardım kampanyasını duyurdu. Erdoğan: "Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz." açıklamasında bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz."

"KAMPANYAYI 7 AYLIK MAAŞIMI BAĞIŞLAYARAK AÇIYORUM"

Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarından, hayırseverlerden beklediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."