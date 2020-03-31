Milli Dayanışma Kampanyası hesap numaraları neler? Milli Dayanışma Kampanyası nedir?

Milli Dayanışma Kampanyası hesap numaraları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4.5 saat süren kabine toplantısı sonrasında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için Milli Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz" dedi. Milli Dayanışma Kampanyasına dair araştırmalar da hız kazandı. İşte tüm merak edilenler..

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI HESAP NUMARALARI NELER?



Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yardım hesabı açıldığını bildirdi.

Bu süreç içinde en büyük katkıyı da iş adamlarından, hayırseverlerden beklediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler."

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI NEDİR?



Cumhurbaşkanı Erdoğan Yaptığı konuşmada, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili şunları söyledi;

“BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca, yine ekranda gözüken kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.

Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

Kampanyaya ilişkin bilgileri veren Erdoğan şunları ifade etti;

Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. Meclis’teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz.

Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler. Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.