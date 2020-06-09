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  3. Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'le ilgili karar belli oldu
09 Haziran 2020 Salı 23:09 | Son Güncelleme:

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'le ilgili karar belli oldu

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'le ilgili karar belli oldu

Milletvekilliği düşürülen ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Leyla Güven'in tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Haziran'da milletvekilliği düşürülen, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanan HDP'li Leyla Güven'in avukatları müvekkillerinin daha önce tutuklu yargılandığı davadan cezasının mahsup edilerek tahliye edilmesi için başvurdu.

AA'nın aktardığı habere göre, başvuruyu inceleyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamede Güven'in 22 Ocak-18 Mart 2018'de başka bir dosyada 55 gün tutuklu kaldığını tespit ederek, koşullu salıverilmesini kararlaştırdı.

Karar doğrultusunda Güven, cezaevinden tahliye edildi.

HDP'li Güven, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.

TBMM Genel Kurulunda, Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.

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