'Milletimizin 15 Temmuz direnişi tarihi bir destandır'

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, “15 Temmuz 2016 tarihi; ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine kast eden hainlere karşı milletimizin tarihe geçecek destansı mücadelesidir. Bu kalkışma sırasında, Çanakkale ruhuyla direnişe geçerek, vatanımızın geleceği için canlarını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Ülkemize, demokrasimize ve aziz milletimizin yüce iradesine karşı hain FETÖ terör örgütü tarafından yapılan kalkışma girişimini lanetliyorum. Milletimizin özgürlüğüne, demokrasimize, milli birlik ve beraberliğimize kasteden hainler, her zaman yenilmeye mahkûmdur. Milletimizin iradesinin üstünde başka hiçbir irade yoktur ve asla da olmayacaktır. 15 Temmuz’da olduğu gibi aziz milletimiz, istiklaline ve istikbaline daima sahip çıkacak ve bayrağımızı ilelebet yükseklerde dalgalandıracaktır.” dedi.