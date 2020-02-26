Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İyi Parti durumdan rahatsız

Millet İttifakı ile yerel seçimlerle başlayan HDP, CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişki yıkımı da beraberinde getirdi. Millet İttifakı'na terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin verdiği destek, Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkmış ve büyük tepki topladı.

Gizli bir şekilde ittifak yaptıklarını açıklayan Pervin Buldan, önümüzdeki seçimlerde kurulacak ittifakın tamamen şeffaf olmasını istediklerini dile getirmişti.

A Haber'de yer alan habere göre, HDP'den gelen bu açıklamanın ardından üst üste alınan istifa kararlarıyla sarsılan İYİ Parti'de büyük tartışmalara neden oldu. Parti kurmayları, CHP'nin HDP konusundaki tavrı nedeniyle Millet İttifakı'nın dışında kalınabileceğini gündeme getirdi.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILIM OLUR MU?

Öte yandan CHP ve HDP arasında yaşananlar sonrası kulislerde, İYİ Parti'nin bu hamlenin ardından Cumhur İttifakı'na yakınlaşabileceği de konuşuluyor.

HDP'DEN CHP'YE ÇAĞRI: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM

İYİ Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verdiği bir röportajda, şunları kaydetmişti: