Migros 23 Nisan programı ile bayram coşkusunu yaşatacak! Migros TV 23 Nisan program akışı haberimizde…

Migros TV 23 Nisan programı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Migros, 23 Nisan’da tüm günü çocuklara özel hazırladığı programlara ayıracak. Şirketten yapılan açıklamaya göre Migros TV bu yıl 23 Nisan’ı evlerde kutlayacak olan çocukları unutmadı. Migros TV 23 Nisan program içeriğinde canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri olacak. Detaylat haberimizde…

MİGROS TV 23 NİSAN PROGRAMI

Türkiye'de perakende sektörünün örnek projelerinden biri olarak 7 yıl önce kurulan ve en etkin iletişim kanallarından olan Migros TV, ‘İyi Gelecek’ mottosunu, ‘Migros TV ile evde kal, keyifle kal’ çatısı altında sürdürüyor.

Migros; Türkiye'nin tiyatro ile ilgili en uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Migros 23 Nisan Geleneksel Tiyatro Şenliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce çocuğu tiyatroyla tanıştırmıştı. Çocukları ise bu yıl Migros TV üzerinden canlı olarak sahnelenecek oyunlar bekliyor.

23 Nisan'ı tüm gün çocuklara ayıran Migros TV'de gün, saat 9.00'da İstiklal Marşı ile başlayıp, Bi Dünya Oyuncak isimli etkinlikle devam ettikten sonra, 10.30'da ise; kurgusu çocukların Migros'a hayallerini anlattığı video, resim ve hikayelerinden oluşturulan ‘Sen yaz ben oynarım’ isimli oyun olacak.

Bundan sonra program 11.30'da Dicle Olcay ile çocuk şarkıları; 13.00'te Necmi Yapıcı ile illüzyon gösterisi; 14.00'te Judith Liberman ile masal saati; 16.00'da Üstün Dökmen ile 23 Nisan sohbeti; 18.00'de çocukların sevgilisi Merve Özbey ve 21.30'da büyüklerin keyifle dinlediği Sertap Erener konseri ile devam edecek.