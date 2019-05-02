Microsoft'ta engel tanımayan Türk!

Doğuştan görme engelli Hasan Özdemir, 10 yıl boyunca çalıştığı Microsoft Türkiye’den terfi alarak Washington’a tayin oldu. Özdemir, Microsoft’un Redmond’daki genel merkezinde Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi unvanıyla görev yapacak.

'SENDE IŞIK VAR'

Geliştirdiği programlarla binlerce engellinin hayatına dokunduğunu anlatan Özdemir, “Uygulamaları kendim için yazdım ama bir de baktım herkes satın almaya başladı. Beni Microsoft’la tanıştıran, Young Guru Academy Liderlik Okulu’nun kurucusu Sinan Yaman’dır. Microsoft Türkiye’nin CEO’su Çağlayan Arkan’la tanıştırdı. Çağlayan Bey ‘Hasan sende bir ışık var’ dedi. Böylece 2009 yılında benim Microsoft Türkiye maceram başladı. Ben Microsoft’un Washington'daki Erişilebilirlikten Sorumlu Program Yöneticisi olarak atandım. Gittiğimde Microsoft’un geliştirdiği tüm ürünlerin erişilebilir olması için adeta bir sigorta gibi çalışacağım. Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri toplayacağım. Microsoft’un geliştirdiği ürünlerin, teknolojilerin, çözümlerin; özellikle engelliler tarafından kullanılabilir olması için savaşacağım.”

Teknolojiyle engeller ortadan kalkacak

Özdemir, “Amerika’daki yeni rolümde hayalim ne? Ben teknolojiyle gözü modellemek istiyorum. Engellerin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bir gün teknolojiyle tüm engeller ortadan kalkacak. Buna gönülden inanıyorum ve bu dönüşümün bir parçası da ben olmak istiyorum” diye konuştu.