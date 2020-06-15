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  3. MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı
15 Haziran 2020 Pazartesi 19:34 | Son Güncelleme:

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı tarihi açıklandı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkanlık Divanı toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılacağının kararlaştırıldığını duyurdu.

Yalçın, ‘’Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür.’’ ifadelerini kullandı.

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