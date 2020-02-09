MHP'li Yalçın'dan Akıncı'ya tepki: Uyuyan komünist ve sözcüsü, şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Uyuyan komünist Akıncı ve sözcüsü, liyakatle temsil etmediği Kıbrıs Türk toplumunun yüzünü kızartmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Demek ki uyuyan komünistler uyandırılmış ve üstlendikleri ‘Türk düşmanlığı’ görevinin devamı istenmiştir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sadece Türkiye’nin güvenliğini sağlamayı değil;Suriye’nin toprak bütünlüğünü,ülke halkının huzurunu da temin etmeyi amaçlayan Barış Pınarı Harekâtına Batılıların hatta bazı Arap ülkelerinin tepkisi bizi şaşırtmamıştır.Ya KKTC Cumhurbaşkanından çıkan çatlak seslere ne demelidir? KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın önce Barış Pınarı Harekâtıyla sonra “Kırım'ın ilhakı gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının ‘korkunç’ olacağı” şeklindeki talihsiz sözler sarf etmesi işgal ettiği makama ve Kıbrıs Davası’na yakışmayan büyük bir skandaldır.

Oturduğu makamın gerektirdiği ciddiyet ve basireti göstermekten aciz olduğu ortaya çıkan Cumhurbaşkanı; asla kabullenmeyeceğimiz sorumsuzca açıklamalarıyla, Türkiye’nin karşısında âdeta şer ittifakı oluşturan ülkelerle riyakâr uluslararası örgütlerin ekmeğine yağ sürmüştür.

Uyuyan komünist Akıncı ve sözcüsü, liyakatle temsil etmediği Kıbrıs Türk toplumunun yüzünü kızartmış ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Demek ki uyuyan komünistler uyandırılmış ve üstlendikleri ‘Türk düşmanlığı’ görevinin devamı istenmiştir.

Ön yargılı, kötü niyetli ve yüreği nefretle dolu Akıncı ve sözcüsü; insanımız Batılı ülkelerin zulmü ve terörist örgütlerin saldırıları altında inim inim inlerken emperyalizmin değirmenine gaita taşımakta, Türk İslam dünyasının düşmanlarına uşaklık etmektedir.