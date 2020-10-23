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23 Ekim 2020 Cuma 13:49 | Son Güncelleme:

MHP'den "Sokak" uyarısı: Yeni bir kaos planlanıyor

MHP'den "Sokak" uyarısı: Yeni bir kaos planlanıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Türkiye'de sokak kaosunun hazırlandığını ve bu kirli tezgahın arkasında CHP'nin bulunduğunu belirterek suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de sokak kaosunun hazırlandığını belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu kirli tezgahın arkasında CHP’nin bulunduğunu ifade ederek suç duyurusu yaptıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın şu ifadelere yer verdi:

“Zillet ittifakının medyadaki ve siyasetteki sözcülerinin sokak eylemleri çığırtkanlığı ve kaos tellallığı yaparak toplumsal çatışma yaratma peşinde olduğu dikkati çekiyor” ifadelerini kullanan Yalçın “Kirli tezgahın arkasında CHP vardır. CHP’nin medyadaki sözcülüğünü üstlenen bir köşe yazarının yazısında “Sokak hazır, muhalefetin silkelenmesini bekliyor” başlığını atarak CHP’nin gerçek niyetini açık etmiştir” 

Yalçın yazılı açıklamasında “Sıkıyorsa buyurun sokağa çıkın. 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs edrenlere milletimizin canı pahasına verdiği dersin daha etkilisini, daha güçlüsünü alacağınızdan şüpheniz olmasın” ifadelerini de kullandı.

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