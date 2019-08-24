MHP'den ABD'ye sert tepki: İşine baksın

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin önce kendi işine bakması, kendi topraklarında yaşayan insanların haklarını teslim etmesi gerektiğini belirterek, “Açıklamalar, tarafımızdan en yüksek dereceden reddedilmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın Türkiye’nin iç işlerine, hukukuna müdahale anlamına geldiğini ve bu durumun hiçbir ülke ile kişinin haddine olmadığını belirten Büyükataman

“Türk milletinin şerefli bir parçası olan Kürt kökenli kardeşlerimizi ayrıştırma çabaları uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. ABD dost ve müttefik gibi davranmalıdır” dedi.