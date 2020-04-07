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  3. MHP Özel Kalem Müdürü Çeliker: Feti Yıldız tedbir amaçlı karantinada

MHP Özel Kalem Müdürü Çeliker: Feti Yıldız tedbir amaçlı karantinada

MHP Özel Kalem Müdürü Çeliker: Feti Yıldız tedbir amaçlı karantinada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını, tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı.

Çeliker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. Yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır" dedi. 


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