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MHP lideri Bahçeli'nin otomobiliyle Ankara turu

MHP lideri Bahçeli'nin otomobiliyle Ankara turu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisinin kullandığı eski model otomobille başkent caddelerinde turladı.

MHP lideri Bahçeli'nin direksiyonuna geçtiği, 06 BJK 001 plakalı, Ford marka, eski model otomobiliyle Ankara caddelerinde gezerken çekilen videosu, basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Videoda, Bahçeli'nin, otomobille MHP Genel Merkezi otoparkından çıkıp, 1071 Malazgirt Bulvarı ve Mevlana Bulvarı'nda ilerlediği anlar yer aldı. 'Gönül nedir bilene gönül veresim gelir' şarkısı eşliğinde, eski model otomobille başkent sokaklarında tur atan Bahçeli'yi trafikte bir sürücünün 'bozkurt' işaretiyle selamladığı görüldü.

Video, Bahçeli'nin otomobille Genel Merkez'in otoparkına girişiyle sona erdi.

DHA

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