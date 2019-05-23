Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1352
  • 6,8501
  • 252.685
  • 84.419
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MHP lideri Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama

MHP lideri Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın İstanbul gerekçesiyle ilgili, "MHP, YSK'nın gerekçeli kararını tartışmasız şekilde doğru ve isabetli buluyor" dedi.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şöyle:

"Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi. 

"ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu´nda kabul edilen; "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür. " 

"Tunceli Belediye Meclisi´nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır." 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Bu Sokak Köpeği Ölü Taklidi Yapar Gibi Uyuyor :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dereotunun şaşırtan faydaları

Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor