MHP lideri Bahçeli'den YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şöyle:

"Türkiye S-400 Füze Savunma Sistemi bahanesiyle siyasi ve ekonomik kuşatmaya alınmış, boyun eğmesi amaçlanmıştır" dedi.

"ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu´nda kabul edilen; "ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi" başlıklı karar çifte standart olmasının ötesinde, tamamıyla art niyetin ve müttefiklik hukukunu hiçe sayan bir zihniyetin ürünüdür. "

"Tunceli Belediye Meclisi´nin Dersim kararı tam anlamıyla yangına körükle gitmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne meydan okumaktır."