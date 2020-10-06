MHP lideri Bahçeli'den sert mesajlar: Ermenistan ya Karabağ'dan çekilecek ya da ezilecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, "Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorum. Bizim hesabımız teröristleri öven azınlıklardır" dedi. Terör devleti Ermenistan'ın sadece Azerbaycan'a değil Türkiye'ye de saldırdığını belirten Bahçeli, "Ermenistan ya Karabağ'dan çekilecek ya da ezilecektir" açıklamasında bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TTB KAPATILSIN DİYORUM"

Bakanlık verilerinde şüphe uyandırmaya çalışanlar bize göre yalan makineleridir. Bizim sorunumuz TTB Merkez Konseyi'ndeki bir avuç Türkiye düşmanıdır. TTB kapatılsın diyorum bu nedenle. Hiç kimse niyet okuyuculuğuna heves etmesin. Bilhassa CHP Genel Başkanı ve sivri zekalı yöneticiler iftira tezgahını başka kapılarda açsınlar. TTB'nin başkanlığına kimin seçildiğini, bu şahsın nasıl bir kötü maziye sahip olduğunu herkes görmüştür. Hükümet, başarılı bir şekilde korona ile mücadele ederken gerçekleri çarpıtanlara göz yumamaz. Arı kovanına soktuğumuz çomak ne tesadüf ki, kovan içinde saklanan CHP'ye değmiş, iyisinden kötüsüne diğer siyasi yandaşlara temas etmiştir. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, yeni bir iskambil destesi alarak birbirlerine hile yaparak ütmeleridir. Bizim kağıda küreğe ayıracak vaktimiz yoktur. Kılıçdaroğlu'nu ciddi bir siyaset adamı olmaya davet ediyorum. Olamıyorsa en azından siyasetçi taklidi yapmasında fayda vardır.

"ERMENİSTAN YA KARABAĞ'DAN ÇEKİLECEK YA DA EZİLECEK"

İnsanımızın canına, onuruna kast eden, nefret saçan kim varsa bizimle karşı karşıya gelmesi mukadderdir. Bizim millet anlayışımız, kardeşlik algımız zamanlar üstüdür. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti devlet tanımı ile ayrı olabilir, coğrafyalar farklı da olabilir ama biz bir millet gövdesinin ayrı kollarıyız. Biz Türk Milletiyiz. Amacımız birdir. Karabağ'da akan gözyaşı, bizim göz pınarlarımızdan süzülen kahırdır. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmeyecek diyorsak, inmeyecektir, indirmeye kalkışan bunun bedelini canıyla ödeyecektir. Karabağ, Azerbaycan'ın hakkıdır, helalidir. Terör devleti Ermenistan, 27 Eylül'de sadece Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye de saldırmıştır. Şakamız yoktur, işgalcilerin şakağını sıkacak irademiz hamdolsun vardır hatta sefer için tetikte beklemektedir. Gerekirse aynı bayrak altında aynı sipere gireriz. Ermenistan katil bir devlettir. Bu ülkeye yapılan tembih de bu şekildedir. Erivan yönetimi maşadır. Emperyalizmin yılan başlı kuklasıdır.

Ermenistan'ın masumları hedef alması, insanlık suçudur, alçaklıktır, şerefsizliktir. Korkak Ermenistan sivillere saldırmıştır.

"AKDENİZ'DEN TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYACAK HERHANGİ BİR ÜLKE HENÜZ YERYÜZÜNDE YOKTUR"

Dağlık Karabağ'daki ağır tabloyu, Doğu Akdeniz'den ayırmak hatalıdır. Yunanistan adeta krizi tırmandırmakla, çözümsüzlüğü kemikleştirmekle meşguldür. ABD-Yunanistan ortak açıklamasında Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Avrupa'ya aktarılmasını öngören boru hattı projesine destek verilmesi düşündürücüdür. Enerji alanında Türkiye'yi tecrit etmek isteyen kirli bir senaryo tedavüldedir. Deniz yetki alanlarının hakkaniyet ölçülerine uygun şekilde çözümü mecburiyettir. Türkiye, hakkından vazgeçmeyecektir. KKTC'nin hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit çıkarlarının yok sayılması, Akdeniz'i her türlü ihtimale açık hale getirecektir. Atina yönetiminin, 3 Ekim'de atış eğitimleri maksadıyla iki yeni Navtex ilanı çözüm arayışlarını sabote etmektir. Ülkemiz anında cevap vermiş, aynı alanlar için Navtex'i yenileyerek misillemede bulunmuştur. Türkiye, Mavi Vatan'ı sonuna kadar savunacaktır. Akdeniz'den Türkiye'yi dışlayacak herhangi bir ülke henüz yeryüzünde yoktur, bundan sonra da olamayacaktır.

6-8 EKİM OLAYLARI MESAJI

Türk Milleti'ne diz çöktüremeyecekler. İşgalcilerin karşısına Ağrı Dağı gibi dikilip alayını besmele duymuş şeytana çevireceğiz. 6-8 Ekim olayları soruşturması ucu nereye dayanıyorsa dayansın, oraya kadar gidilmelidir. Bölücü alçaklara en ağır ceza verilmelidir. Kobani bahanesi ile Türkiye'yi yakıp yıkanlara talimat Kandil'den verilmiştir. CHP'nin övdüğü, İP'in değer verdiği, terörist Demirtaş bu olayların bir numaralı sorumlusudur. Hiç kimse demokrasi, insan hakları paravanının ardına saklanmasın. Eski Başbakan yalanı dolanı bıraksın da hezimetlerini, PKK'ya zeytin dalı uzatan karanlık ilişki ağını açıklasın. 6-8 Ekim olaylarının kıyısında köşesinde kimin adı geçiyorsa bunların yakasından tutulmalıdır. Hukuki sürece desteğimizi her şart altında sürdüreceğiz. İçişleri Bakanımızı, polislerimizi, savcılarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.