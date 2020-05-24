MHP Lideri Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"İnşallah Allah çok kısa sürede bu salgından milletimizi ve insanlığı kurtarır. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili umutluyuz."

MHP, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili hazırlıklarını gündeme getirmek suretiyle hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması ve acilen çıkarılması gerektiği inancında.