MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Corona virüs salgınına değinen Bahçeli, "Virüsü hafife alalım demiyorum, sadece korku ve kaygıya sur çekelim istiyorum" dedi.

Bahçeli, "Bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren, toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım. Bugüne kadar her salgının önüne nasıl geçilmişse Covid-19’un da önüne geçilecektir" diye konuştu.

BAHÇELİ'DEN HDP'YE SERT ÇIKIŞ!

Diyarbakır'da corona virüs salgınıyla ilgili "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün" diye megafonla Kürtçe anons yaptıran HDP milletvekili Remziye Tosun'a da tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

"İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir."