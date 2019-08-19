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  3. Bahçeli'den Bahçeli'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tam destek

Bahçeli'den Bahçeli'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tam destek

Bahçeli'den Bahçeli'den HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tam destek

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine kayyum atanması dolayısıyla desteğini iletti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak Diyarbakır, Van ve Mardin belediyeleriyle ilgili operasyonlardan dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

MHP Lideri, bu belediyeler ile ilgili alınan tedbirin büyük, yerinde ve önemli bir operasyon olduğunu ifade etti. Terörle mücadele kapsamında hükümetin ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun tasarruflarını desteklediklerini belirten MHP Lideri, “Hükümete ve size desteğimiz tamdır” dedi.

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