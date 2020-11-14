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  • MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı
14 Kasım 2020 Cumartesi 16:35 | Son Güncelleme:

MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 59 yaşında hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: 

"Gazeteci yazar Ahmet Kekeç yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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