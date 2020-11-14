MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci yazar Ahmet Kekeç yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak bugün hayata gözlerini yumdu. Türk basını irade sahibi inanmış bir kalemini kaybetti. Merhum Ahmet Kekeç’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

