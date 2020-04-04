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  3. MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sabah saatlerinde partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarına ziyarette bulundu. Bahçeli'ye az sayıda partili eşlik etti. Bahçeli, vefatının 23'üncü yılı nedeniyle Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü ve dua etti.

MHP lideri Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti

(DHA)


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