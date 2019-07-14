Bahçeli: FETÖ'cülere adalet içinde acımayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRMELİ

"15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer saplandı. Ancak milli irade ayaklandı. İhanet, imanı geçemedi. Bir dolarlık ederi olan namussuzlar kaçacak ve saklanacak delik aradılar, yine de kurtulamadılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda ihmal, hoşgörü olamaz. Elbette mücadele hukuk ve adaletle yapılmalıdır. Sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kalıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın, kesilip atılmalıdır.

ZİHİNLERİ HACİZ ALTINDA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır. Bunlar ikiyüzlüdür. Kalpleri mühürlüdür. Zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanı'nın bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kurnazlıktır, kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı? Eski sistem ekonomik krizlere, sert kutuplaşmalara kapı aralamadı mı? Hangi dönem huzur gördük? Koalisyon tartışmaları ülkemizin gelecek ümitlerini tahrip etmedi mi?Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karalamaya tevessül edenler, gerilim dilinden nemalanan art niyetli oluşumlardır.

ZİLLET KOROSU BAŞARILI OLAMAYACAK

Zillet korosu, yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz bir yılını yeni doldurmuştur. Her sistemde olduğu gibi aksayan yönleri olabilecektir. Bu da gayet normaldir. Önemli olan dürüst bir vicdan eşliğinde yeni sistemin daha etkin olması için yapılması gereken her neyse onu gündeme almaktır

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geliştirilmesine destek vereceğiz. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayanlara karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz."