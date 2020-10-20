MHP lideri Bahçeli: Ermenistan hem korkak, hem hain, hem de savaş suçlusudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

ASKIDA EKMEK POLEMİĞİ

Askıda Ekmek Kampanyası siyasal bir tepki veya eleştiri değil, manevi bir görevi ifa hassasiyeti, kardeşliği, hatırlamayı, paylaşmayı ve kader ortaklığını ifade hasbiliğidir. Biz askıya ekmek koyduk ekmeksizler birer birere saklandıkları delikten ortaya çıktı. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz. Milletimizin ekmeğine göz koyacak kadar nankörsünüz. Bunların mayaları lekeli sicilleri bozuk... Fitneye tevessül etmesinler. bizden ekmek istesinler. Layık değilseler bile onlara gönderecek cömertlik bizde vardır. 'Askıda Ekmek' kampanyamızı eleştiren odakların, milletimizin ekmeğine göz koyan, ekmeğinden çalmak için bahane hazırlayan kriz tacirleri olduğu açıktır. Biz ekmeği askıya koyduk. Helalden yana tercihimizi gösterdik.

KARADENİZ'DE BULUNAN DOĞAL GAZ REZERVİ

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi ekonomideki iyimser beklentileri kamçılamıştır. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan herkes memnun. Bu gelişmeler karşısında moral seviyeleri inişe geçen ekmeksizler hemen harekete geçmiştir.

İnsan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden, siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır.

CUMHUR İTTİFAKI

Büyük ve güçlü Türkiye'ye Cumhur İttifakı sayesinde ulaşacağımıza gönülden inanıyoruz.

Türk milleti, dünyayı kavramış. Soran olduğu kadar sorulan, merak eden kadar merak edilen bir mevkiye tırmanmıştır.

Kuşkusuz elimizde bir çıkış haritası yoktur. Buna rağmen, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini, tehdit ve fırsatların neler olacağını, tarihi akışın hangi değişimlere müsait olduğunu öngörmek, hazırlık yapmak elimizdedir, inisiyatifimizdedir.

SOYKIRIMCI ERMENİSTAN İŞ BAŞINDADIR

Dağlık Karabağ'ın asıl sahibine geçmesinin zamanı gelip çatmıştır.

Dağlık Karabağ meselesi, sıradan bir mesele değildir. Türk yurdudur. Dağlık Karabağ coğrafyasında yazılan; Türk tarihidir, dökülen Türk kanıdır, feda edilen Türk canıdır. Bunun karşısında defteri düzülecek işgalci unsur ise terör devleti Ermenistan'dır.

Ermeni katiller, geçmişteki alçak saldırılarına yenilerini eklemektedir. Soykırımcı Ermenistan iş başındadır.

Ermenistan hem korkak hem hain hem de savaş suçlusudur.

Dağlık Karabağ'da kimin kiminle yürüdüğü, kiminle zulüm ittifakı yaptığı bellidir.

İşgalci Ermenistan 30 yıla yakın kirlettiği topraklardan derhal çekilmelidir. Türk milleti ölümü ve öldürmeyi bilmiştir. Bizim şerefimizde teslim olmaktansa seve seve şehadete kucak açmak vardır.

Biriz, beraberiz, hep beraber Türklüğün eğilmez başı, bükülmez kolu, kesilmez nefesi; büyük Türk milletiyiz.

Bizi derinden üzen ve kahreden bir başka konu, 1990’lı yıllarda bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetlerinin Dağlık Karabağ konusundaki sessizliği, tepkisizliği ve hareketsizliğidir. Bu suskunluk, bu durgunluk Türk’e yakışıyor mu?

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