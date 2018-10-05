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MHP İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, MHP Genel Merkezi'nin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır" açıklamasında bulundu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezinin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır" dedi.  

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün akşam saatlerinde  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde bir grup tarafından slogan atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Yalçın açıklamasında, "İstanbul Üsküdar İlçe Teşkilatı, İstanbul İl Başkanlığı ve MHP Genel Merkezinin bilgisi dışında hareket ettiğinden dolayı görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye katıldıkları iddia edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.
      
Alınan bilgiye göre, Akşener'in Beylerbeyi'deki konutunun önünde dün akşam gerçekleştirilen izinsiz gösteri ve protestoya katılanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.      

Polis ekiplerine yapılan araştırmada grubun içinde yer aldıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.      

Şüpheliler hakkında "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ile "Tehdit" suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.      

Diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.     

(İHA/AA)

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