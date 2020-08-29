Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a uyarı: 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir
29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57 | Son Güncelleme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a uyarı: 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a uyarı: 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yunanistan'a uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasının bir savaş sebebi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasının bir savaş sebebi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... İstanbul'da düğünlere kısıtlama getirildi
Ver Dorukhan'ı al Babel ve Linnes'i
Türk Yıldızları, Büyük Taarruz için yaptığı gösteri uçuşunda göklere Türk bayrağı nakşetti
Bomba gelişme! F.Bahçe, takas formülüyle Visca'yı bitiriyor
Türk Telekom internet hızını iki katına çıkarıyor
Mavi Vatan'lı Zafer Bayramı

Mavi Vatan'lı Zafer Bayramı

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Haftanın fotoğrafları (21-28 Ağustos 2020)

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebi

Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu