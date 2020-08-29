MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a uyarı: 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasının bir savaş sebebi olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." açıklamasında bulundu.