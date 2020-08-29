29 Ağustos 2020 Cumartesi 12:57 | Son Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Yunanistan'a uyarı: 12 deniz mili dayatması bir savaş sebebidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yunanistan'a uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasının bir savaş sebebi olduğunu belirtti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasının bir savaş sebebi olduğunu söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Akdeniz ve Ege'deki tarihsel çıkarlarımıza sırt dönmemiz düşünülemeyecektir. Düşünenler de ya düşkünler ya da hesap hatası içine düşenlerdir. Ateşle oynayan Yunanistan, kışkırtan Fransa, kazanana oynamak üzere kurulan kumar masasına oturanlar ise tanıdık ve bildik ülkelerdir." açıklamasında bulundu.